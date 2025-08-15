Menu
Brève

Meknès : Après un premier refus, un nouveau-né enfin enregistré sous le nom de Massinissa

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

À Meknès, une famille a rencontré des obstacles administratifs cette semaine en tentant de nommer leur nouveau-né Massinissa, en hommage au roi amazigh historique. Un officier de l'état civil du bureau du 8e arrondissement, situé dans le quartier Marjane 2, a refusé d'enregistrer ce prénom, en dépit de décisions légales et judiciaires claires qui garantissent aux parents la liberté de choisir les prénoms. Les instructions officielles exigent que les officiers enregistrent ces noms ou soumettent les litiges à la Haute Commission dans un délai de 24 heures, selon l'avocat de la famille, Sabri Lhou, qui s'est exprimé sur Facebook.

Me Lhou a affirmé que l'officier avait «mis des obstacles inutiles, compliquant le droit de mon client d'enregistrer son fils sous le nom de Massinissa, et a demandé qu'un autre nom soit choisi».

Le conflit a été résolu grâce à l'intervention du Gouverneur de la province de Meknès. Dans un post publié le 12 août, l'avocat a indiqué que le gouverneur avait fait respecter la loi, rétablissant ainsi «le prestige, le statut et l'autorité du nom Massinissa». Le père a été contacté par le bureau de Marjane 2 et informé que le refus initial avait été annulé.

Cet incident met en évidence la question récurrente des officiers de l'état civil qui rejettent les prénoms amazighs. Par le passé, de nombreux parents ont vu leurs choix de prénoms refusés, bien que le gouvernement marocain ait clarifié sa position sur ce sujet.

En 2023, la Haute Commission de l'état civil du Maroc a réaffirmé que les Marocains ont la liberté de choisir des prénoms arabes, amazighs, hassanis ou hébreux, à condition qu'ils respectent la moralité et l'ordre public.

D'après le décret n° 2.22.04, qui applique la loi 36.21, les officiers de l'état civil doivent accepter tous les prénoms déclarés, même en cas de réserve. Ils doivent soumettre ces cas à un comité supérieur pour décision, avec une justification. La décision est ensuite communiquée numériquement à l'officier et au demandeur.

Voir 6 commentaires
Chêneclair
Date : le 15 août 2025 à 20h04
Les sionistes font des émules malheureusement.
Ghass
Date : le 15 août 2025 à 20h01
C'est comme si en Europe on nous interdisait de donner des prénoms arabes Le Maghreb est d'origine berbère donc je vois pas le problème de donner des prénoms berbères
CHN-W
Date : le 15 août 2025 à 19h59
Assalāmou 'alaykoum wa rahmatoullāh. Chacun est libre d'appeler ses enfants comme ils le souhaitent. La seule limite étant la morale et l'ordre publique, dans l'intérêt de l'enfant. Wassalāmou 'alaykoum wa rahmatoullāh.
Citron pavot7
Date : le 15 août 2025 à 19h37
Que de haine..
sa.pry
Date : le 15 août 2025 à 19h35
Y’a vraiment des parents debiles
HSBR
Date : le 15 août 2025 à 19h34
Ce pseudo prenom n est meme pas amazigh, c est un prenom romanise...un marocain appele massinissa, comme certains anes complexes de l est, manquait plus que ca.
Dernière modification le 15/08/2025 20:04
