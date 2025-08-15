Meknès : Après un premier refus, un nouveau-né enfin enregistré sous le nom de Massinissa

À Meknès, une famille a rencontré des obstacles administratifs cette semaine en tentant de nommer leur nouveau-né Massinissa, en hommage au roi amazigh historique. Un officier de l'état civil du bureau du 8e arrondissement, situé dans le quartier Marjane 2, a refusé d'enregistrer ce prénom, en dépit de décisions légales et judiciaires claires qui garantissent aux parents la liberté de choisir les prénoms. Les instructions officielles exigent que les officiers enregistrent ces noms ou soumettent les litiges à la Haute Commission dans un délai de 24 heures, selon l'avocat de la famille, Sabri Lhou, qui s'est exprimé sur Facebook.

Me Lhou a affirmé que l'officier avait «mis des obstacles inutiles, compliquant le droit de mon client d'enregistrer son fils sous le nom de Massinissa, et a demandé qu'un autre nom soit choisi».

Le conflit a été résolu grâce à l'intervention du Gouverneur de la province de Meknès. Dans un post publié le 12 août, l'avocat a indiqué que le gouverneur avait fait respecter la loi, rétablissant ainsi «le prestige, le statut et l'autorité du nom Massinissa». Le père a été contacté par le bureau de Marjane 2 et informé que le refus initial avait été annulé.

Cet incident met en évidence la question récurrente des officiers de l'état civil qui rejettent les prénoms amazighs. Par le passé, de nombreux parents ont vu leurs choix de prénoms refusés, bien que le gouvernement marocain ait clarifié sa position sur ce sujet.

En 2023, la Haute Commission de l'état civil du Maroc a réaffirmé que les Marocains ont la liberté de choisir des prénoms arabes, amazighs, hassanis ou hébreux, à condition qu'ils respectent la moralité et l'ordre public.

D'après le décret n° 2.22.04, qui applique la loi 36.21, les officiers de l'état civil doivent accepter tous les prénoms déclarés, même en cas de réserve. Ils doivent soumettre ces cas à un comité supérieur pour décision, avec une justification. La décision est ensuite communiquée numériquement à l'officier et au demandeur.