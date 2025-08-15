Arrestation insolite en Italie : un Marocain avale plusieurs doses d’héroïne et cocaïne lors d’un contrôle de police

À Civitanova, en Italie, une patrouille de routine a pris une tournure inattendue lorsqu'un Marocain de 51 ans, sans papiers et vivant dans une tente, a tenté de dissimuler sa marchandise de la manière la plus improbable : en l'avalant.

Déjà connu des forces de l'ordre, l'individu a été surpris en train de vendre deux doses d'héroïne. Les agents ont ensuite découvert près de 24 grammes d'héroïne, comprenant des doses préemballées et de plus petites quantités, ainsi que moins d'un gramme de cocaïne dans sa tente, ont rapporté les médias italiens jeudi. Mais la véritable surprise est survenue à l'hôpital : deux doses d'un demi-gramme d'héroïne et de cocaïne ont été trouvées dans son estomac, et deux ovules contenant plus de 11 grammes d'héroïne étaient logés dans ses intestins.

Les Carabiniers ont également saisi un couteau à cran d'arrêt, 500 € en espèces et une balance de précision. Accusé de trafic de drogue et de port d'arme, son procès aura lieu en octobre.