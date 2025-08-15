Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Maroc : Les permis d’habiter ne seront délivrés qu’à la fin des travaux

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

Le ministère de l’Intérieur a donné récemment ses directives aux gouverneurs des préfectures et des provinces, afin de mettre fin à la délivrance de permis d’habiter et de certificats de conformité partiels. Ces autorisations ne seront données qu’après l’achèvement total des travaux, conformément aux plans approuvés. Une mesure qui vise à lutter contre les fraudes au bâtiment et à préserver l’esthétique des villes.

Dans ce sens, les présidents des communes devront veiller à l’application de ces directives pour empêcher toute modification non autorisée des plans approuvés et validés par les autorités. Ce durcissement est décidé à la suite de plusieurs rapports faisant été de la prolifération de bâtiments inachevés dans les zones urbaines et périurbaines, outre la délivrance de permis d’habiter partiels.

A ce titre, le ministère a rappelé aux services d’urbanisme l’obligation de conformité au décret 2.13.424 relatif au règlement général de construction.

Voir 1 commentaires
Benoona
Date : le 15 août 2025 à 16h28
Casablanca, c’est devenu une décharge à ciel ouvert qui ne cesse de s’étendre : poussière omniprésente, bâtiments laissés à l’abandon, trottoirs en ruine, routes collantes, vendeurs ambulants avec leurs charrettes qui envahissent chaque coin de rue, saleté incrustée devant les immeubles, parcs et arbres morts, plages livrées à l’anarchie totale, circulation infernale avec rage au volant généralisée, policiers exténués, main-d’œuvre écoeurée… Monsieur le Ministre de l’Intérieur, bon courage pour ramasser le chaos que vos prédécesseurs vous ont laissé, et qui maintenant instrumentalisent Gaza pour revenir aux affaires. Les autres villes du royaume sont bien pires, sauf Rabat, car c’est là que réside le roi et qu’il n’y a aucune place pour que l’incompétence prolifère.
Voir 1 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter