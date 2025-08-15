Maroc : Averses orageuses et jusqu'à 47°C de vendredi à lundi

Des averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sous orages et une vague de chaleur avec des températures variant entre 39 et 47°C, avec chergui sont attendues, du vendredi 15 au lundi 18 août, dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses, avec chutes de grêle et de rafales de vent sous orages (15 à 30 mm), sont prévues vendredi de 16h à 23h59 dans les provinces de Khénifra, Khouribga, Settat, Youssoufia, Al Haouz, Marrakech et Rehamna, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des températures comprises entre 42 et 46°C seront ainsi enregistrées vendredi dans les provinces de Ouezzane, Taounate, Sidi Kacem, Moulay Yacoub, Fès, Settat, Béni Mellal, Khouribga, Fquih Ben Salah, El Kelaâ des Sraghna, Rehamna, Chichaoua, Marrakech, Youssoufia, Taroudant et Guelmim.

Aussi, des températures allant de 44 à 47°C sont prévues de vendredi à lundi dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab. De samedi à dimanche, des températures variant entre 43 et 47°C concerneront également les provinces de Ouezzane, Larache, Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Marrakech, El Kelaâ des Sraghna et Taroudant.

Par ailleurs, des températures comprises entre 40 et 44°C seront enregistrées durant la même période dans les provinces de Tanger-Assilah, Chefchaouen, Meknès, Taounate, Moulay Yacoub, Khémisset, Salé, Khouribga, Khénifra, Settat, Benslimane, Sidi Bennour, Youssoufia, Safi, Essaouira, Chichaoua, Al Haouz et Guelmim, précise la DGM.

En outre, des températures oscillant entre 39 et 44°C sont attendues, de dimanche à lundi, dans les provinces de Fahs-Anjra, Tétouan, Al Hoceïma, Oujda-Angad, Berkane, Taourirt, Guercif, Taza, Nador et Driouch.

Lundi, les provinces de Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Moulay Yacoub, Fès, Taounate, Meknès, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Khouribga, Khénifra, Sefrou, El Hajeb, Azilal, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Marrakech, Youssoufia, El Kelaâ des Sraghna, Al Haouz, Essaouira, Chichaoua, Taroudant et Guelmim connaîtront des températures allant de 39 à 44°C.