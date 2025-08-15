L'Espagne démantèle un réseau de trafic de voitures vers le Maroc

La Police nationale espagnole a réussi à démanteler un réseau criminel opérant entre Madrid et Guadalajara, impliqué dans le vol de plus de 50 voitures, qui étaient ensuite revendues à des intermédiaires. Ces derniers distribuaient ensuite les véhicules à des ateliers de réparation dans diverses régions du Maroc.

Selon des sources sécuritaires, l'opération a conduit à l'arrestation de huit individus. Le réseau ciblait entre six et dix voitures par semaine, en se concentrant particulièrement sur les zones de stationnement désignées pour les périodes de vacances, y compris les environs de l'aéroport Adolfo Suárez – Madrid Barajas.

Une fois volées, les voitures étaient transportées vers des "zones de refroidissement", des emplacements sécurisés utilisés pour dissimuler les véhicules durant les premiers jours suivant le vol. Ces zones étaient souvent situées dans des quartiers résidentiels de la ville de Guadalajara.

Cette méthode permettait aux membres du réseau de s'assurer que les voitures n'étaient pas équipées de dispositifs de suivi, compliquant ainsi les efforts de la police pour les localiser.