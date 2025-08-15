France : Une salle de prière musulmane visée par une tentative d’incendie en Côte-d’Or

Une salle de prière musulmane à Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or) a été ciblée, dans la nuit de jeudi à vendredi 15 août, par une tentative d’incendie. Annonçant l’incident via les réseaux sociaux, le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, qui a dénoncé «un acte anti-musulman d’une grande lâcheté». Citée par les médias du pays, la préfecture du département fait état de prospectus allumés et coincés dans la porte d’entrée du lieu. Le drame a été évité grâce à l’intervention des passants qui ont rapidement éteint le feu.

Auprès de France 3 Bourgogne Franche-Comté, le maire de la ville, Roland Lemaire, a fustigé cet acte criminel. «La porte est légèrement noircie. Mais symboliquement, c’est inadmissible», a-t-il déclaré. Pour sa part, Le Parisien rapporte, d’après la gendarmerie, que les faits se seraient produits vers 21h15, jeudi soir, lorsque l’incendie aurait été allumé «devant la salle de prière» avec des journaux.

Cette nuit, à Châtillon sur Seine, des personnes ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane.

Mes pensées vont vers les fidèles heurtés par cet acte anti musulman d’une grande lâcheté. — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 15, 2025

Le responsable religieux de la salle de prière a prévu quant à lui de porter plainte. Pour l’heure, aucune information sur le ou les mis en cause n’est encore connue.