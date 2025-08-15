Cuba : Un journaliste marocain détenu à l'aéroport pendant 32 heures en raison de ses liens avec Israël

Un journaliste marocain connu pour ses positions pro-israéliennes affirme qu'un voyage prévu pour rejoindre son frère aux Bahamas s'est transformé en une détention de 32 heures à Cuba, qu'il attribue à ses liens avec Israël.

Dans un entretien vidéo avec Ynet News en Israël, Amine Ayoub raconte qu'il voyageait du Maroc via la France vers La Havane lorsque les autorités cubaines l'ont arrêté à son arrivée. Elles l'ont interrogé pendant des heures sur les nombreux tampons israéliens présents dans son passeport. «Ils m'ont traité comme un criminel», déclare-t-il, précisant que son téléphone a été confisqué sans explication pendant plusieurs heures.

Ayoub explique qu'il a finalement été autorisé à entrer à Cuba pour trois jours, mais a été de nouveau arrêté à l'aéroport alors qu'il tentait d'embarquer pour les Bahamas. «Les Bahaméens ne veulent pas de vous (...) Non, vous ne pouvez pas aller aux Bahamas», raconte-t-il, sans avoir reçu de document ni explication officielle.

Il a reçu l'ordre de retourner au Maroc et a été confiné dans une salle sous surveillance constante. La détention a pris fin lorsque le chef de la police de La Havane l'a personnellement escorté jusqu'à un vol de retour vers le Maroc.

Depuis 1973, Cuba et Israël n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles.