Taroudant : Quatre individus interpellés pour vandalisme de voitures

Jeudi, trois individus apparus dans une vidéo en train de jeter des pierres sur une voiture à Taroudant ont été arrêtés, ainsi que la personne ayant filmé l'incident. Selon «Alyaoum 24», la police judiciaire a pu les identifier et les arrêter, avant de les placer en garde à vue en attendant les suites de l'enquête.

La vidéo circulait sur les réseaux sociaux depuis mercredi 13 août, montrant un groupe d'individus jetant des pierres. Elle était accompagnée de commentaires prétendant qu'il s'agissait d'une attaque menée par un gang criminel dans la ville de Taroudant.

Les enquêtes ont révélé que cet incident fait l'objet d'une enquête judiciaire en cours par le département de sécurité régionale de Taroudant. Il implique un conducteur de voiture qui s'est disputé avec une fille avec laquelle il avait eu une relation antérieure, la forçant à monter dans sa voiture par la violence. À ce moment-là, trois individus sur un tricycle sont intervenus pour l'arrêter en jetant des pierres, comme documenté dans la vidéo.

Les enquêtes ont conduit à l'identification et à l'arrestation tant du conducteur de la voiture que de la fille impliquée, ainsi que des responsables du jet de pierres et de la personne ayant enregistré la vidéo.

Les informations disponibles indiquent qu'il s'agit d'un différend accidentel et non lié à une attaque de gang criminel, comme faussement suggéré dans les commentaires.