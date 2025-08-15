Maroc : Un corps sans tête découvert en mer au large de M'diq

Lundi, le parquet de Tétouan a ordonné à la police judiciaire d’ouvrir une enquête suite à la découverte d’un corps sans tête, en état avancé de décomposition. Cette découverte macabre a été faite par des pêcheurs en haute mer, au large de M'diq, alors qu'ils remontaient leurs filets.

Selon le journal Al Akhbar, le procureur a demandé que le corps soit transféré à la morgue de l'Hôpital Régional Mohammed VI à M'diq. Une autopsie y sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès et tenter d’identifier la victime par des analyses techniques et médicales approfondies.

L'enquête explore plusieurs pistes, notamment celle d’un acte criminel, mais aussi la possibilité d'une noyade accidentelle liée à une tentative de migration illégale.

Des cas similaires ont été signalés par le passé sur des bateaux de pêche en haute mer. Les investigations avaient alors révélé que certains des corps retrouvés étaient ceux de migrants clandestins. D'autres personnes avaient été secourues après avoir été emportées par les courants marins, avant d'être remises aux autorités compétentes par les pêcheurs ou les patrouilles de la marine.