﻿
Agadir : Une attaque de chien errant fait quatre victimes sur la plage d'Aghroud

Un chien errant a attaqué quatre personnes à la plage d'Aghroud, au nord d'Agadir, en les mordant et en leur causant des blessures de gravité variable ainsi qu'un état de panique, après avoir montré des signes de rage. Les victimes, deux femmes, une jeune femme et un homme qui a tenté d'intervenir pour les sauver, ont été transportées à l'hôpital pour recevoir les premiers secours, selon des sources locales.

Des citoyens ont pu tuer le chien pour éviter d'autres blessures, au milieu de la forte affluence que connaît la plage pendant la saison estivale.

Le barreur
Date : le 15 août 2025 à 15h34
Et il se trouvera encore des personnes qui préfèrent que ce soit des hommes qui se fassent tuer plutôt que des chiens ! Incroyable.
