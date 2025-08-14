Cannabis légal : L'ANRAC dirigera une mission B2B à Amsterdam

L’Agence nationale de régulation des activités liées au cannabis (ANRAC) du Maroc conduira une délégation de plus de vingt producteurs de cannabis marocains et acteurs du marché à Amsterdam, le 2 octobre 2025, pour une mission B2B à l'hôtel The Park Centraal Amsterdam.

Sous la direction du directeur général de l'ANRAC, Mohamed El Guerrouj, cette visite a pour objectif de présenter les activités commerciales marocaines, d'explorer le potentiel de collaboration et de renforcer les liens commerciaux, tant avec leurs homologues néerlandais qu'européens, plus largement.

Selon les organisateurs, cités par les médias néerlandais, les entreprises néerlandaises, les investisseurs et les professionnels peuvent s'inscrire pour des réunions en tête-à-tête avec les participants marocains, l'accent étant mis sur le «bénéfice mutuel».

Cette mission se tiendra un mois après la fin de la période de tolérance temporaire pour le haschisch illégal dans le cadre de l'expérimentation du cannabis aux Pays-Bas, le 1er septembre 2025.