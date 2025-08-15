Grève : Air Canada annule tous ses vols à partir de samedi, des liaisons avec le Maroc concernées

Air Canada a annoncé, jeudi, l'annulation de tous ses vols à partir de samedi matin, en l'absence d'une entente avec son personnel navigant commercial. Lors d'une conférence de presse à Toronto, le chef des opérations de la compagnie aérienne, Mark Nasr, a précisé que le transporteur devait annuler progressivement certains, vols avant de suspendre l'ensemble samedi matin.

Des dizaines de vols pourraient être annulés d’ici la fin de la journée de jeudi, avec 500 autres vols annulés qui s’ajouteraient d’ici la fin de la journée vendredi, a affirmé Nasr. Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a informé, mercredi, la compagnie aérienne que ses membres vont faire grève dès samedi, si aucune entente de principe n'est conclue d'ici là au sujet des revendications du personnel navigant commercial.

Les vols directs assurés par la compagnie entre des villes canadiennes et celles du Maroc pourraient être également affectés. L’arrêt complet des vols pourrait affecter près de 130 000 passagers par jour. Par ailleurs, les pertes pour Air Canada pourraient atteindre 50 millions de dollars par jour. Les négociations entre le syndicat et le transporteur aérien achoppent sur le salaire des agents de bord et le travail non rémunéré lorsque les avions ne sont pas en vol.

Jeudi, la ministre fédérale de l’Emploi, Patty Hajdu, a appelé les deux parties à poursuivre les négociations jusqu’à ce qu’un accord soit conclu. Plus tôt cette semaine, le SCFP avait écarté la possibilité d’accepter un arbitrage exécutoire, estimant qu’il s’agissait d’une tentative de l’employeur de priver les syndiqués de leurs droits. Hajdu a assuré que des médiateurs fédéraux sont disposés et aptes à travailler avec les parties «24 heures sur 24 jusqu’à ce qu’elles parviennent à un accord».