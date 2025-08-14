Afrique du sud : Ramaphosa mobilise les siens pour briser l’isolement du Polisario

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, intensifie ses efforts pour sortir le Polisario de son isolement sur la scène africaine, en mobilisant ministres et hauts responsables de son gouvernement, tous membres de l'ANC. Les récentes étapes de cette offensive diplomatique se sont déroulées à Cape Town et Accra.

En marge du premier Sommet africain sur l'investissement dans le secteur de l'eau, qui s'est tenu en Afrique du Sud les 13 et 14 août, la délégation du Front Polisario, dirigée par son «ministre des Affaires étrangères», Mohamed Yeslem Beissat, a rencontré la ministre sud-africaine de l'Eau et de l'Assainissement, Pemmy Majodina, elle-même membre de l'ANC.

De son côté, la capitale ghanéenne, Accra, a été le théâtre d'une rencontre entre le représentant du Polisario, Abdelkader Taleb Omar, et Jeffrey Radebe, l'émissaire du président Ramaphosa, lors du sommet des partis africains. Radebe, ancien ministre influent, est également un membre de l'ANC.

Il convient de noter que l'agence de presse du Polisario n'a pas rapporté d'autres rencontres de la délégation avec des partis africains, hormis une photo publiée le 13 août montrant Taleb Omar aux côtés du chef du parti algérien, le Front de l'Avenir, qui a facilité la participation du Polisario à la réunion d'Accra.

Depuis que l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, a reconnu la marocanité du Sahara occidental, l'ANC sous la direction de Ramaphosa a intensifié ses efforts pour soutenir le Polisario.