France : La justice annule le refus de titre de séjour, l’OQTF et l’IRTF visant une diplômée marocaine

Photo d'illustration / Ph. LP - O.B
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de titre de séjour à Zahra*, une ressortissante marocaine nouvellement diplômée en France, où elle réside depuis 2018. Avocat au barreau de Paris, Me Samy Djemaoun qui représente la jeune femme a informé Yabiladi que la juridiction a également annulé l’ordre de quitter le territoire français (OQTF) et l’interdiction de retour (IRTF) qui ont visé précédemment sa cliente. Aussi, elle a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l’intéressée.

Les faits remontent à plusieurs semaines, lorsque Zahra* n’a découvert les précédentes mesures à son encontre qu’à son retour de vacances au Maroc. Après avoir décroché son diplôme de troisième cycle en gestion des affaires (MBA), la jeune femme a eu en effet l’ambition de travailler dans un pays où elle a désormais construit sa vie d’adulte. A l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le contrôle de la police aux frontières (PAF) se déroule «de manière très ordinaire», jusqu’à ce que l’un des agents ressorte du bureau pour lui demander de la suivre.

* Le prénom a été changé

MohamedAliMY
Date : le 14 août 2025 à 23h12
Que vive la Justice,juste,quand elle est juste et use droit et rien qu'en droit !!
