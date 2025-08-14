Sahara : John Bolton se prononce sur l’avenir de la MINURSO

Le 2 août, le président des États-Unis, Donald Trump, a exprimé son soutien à une résolution de la question du Sahara occidental sous la souveraineté marocaine. Pendant ce temps, John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale, évoque encore la possibilité d'organiser un référendum, solution qui n'est plus mentionnée dans les résolutions onusiennes.

«Lorsque nous avons créé la MINURSO, notre intention était qu'elle soit une mission de courte durée. Les objectifs étaient clairs : vérifier le recensement espagnol de 1975 et mettre en place les mécanismes de vote, comme l'ONU l'avait fait avec succès en Namibie en 1989 lors des premières élections», a expliqué Bolton dans une interview accordée à un média espagnol. «Honnêtement, nous n'avions pas prévu un mandat plus large, car nous ne pensions pas que la mission durerait aussi longtemps.»

«La mission de l'ONU, comme je l'ai déjà mentionné, était d'organiser un référendum. Rien n'indique que cela se produira un jour. Nous devrions abolir la MINURSO. Si les parties ne sont pas prêtes à organiser le référendum, maintenir la MINURSO n'a plus de sens. Ensuite, nous verrons ce qu'il adviendra du cessez-le-feu.» John Bolton

Il a également estimé qu'une dissolution de la MINURSO «pourrait peut-être éveiller les consciences sur la nécessité d'une solution juste et durable, car maintenir les Sahraouis dans des camps de réfugiés est inacceptable».

Depuis 2007, le Conseil de sécurité a écarté la solution du référendum dans ses résolutions, privilégiant une «solution politique mutuellement acceptable». Cette même année, le Maroc avait proposé à l'ONU un plan d'autonomie pour le Sahara occidental.