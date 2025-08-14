France : Le Maroc extrade deux complices dans l’évasion de Mohamed Amra

Le Maroc a extradé hier deux hommes soupçonnés d'avoir participé à l'évasion, en 2024, de Mohamed Amra, un narcotrafiquant notoire en France, rapporte Le Figaro. Une fois arrivés sur le sol français, les deux suspects, Ian Gomes, 28 ans, et Albinou Da Sylva, 38 ans, «ont été mis en examen et placés en détention à Paris après leur extradition mercredi 13 août depuis le Maroc».

Recherchés sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités françaises, les deux complices présumés avaient été arrêtés le 23 février dernier au Maroc, soit au lendemain de l’arrestation de Mohamed Amra en Roumanie, après neuf mois de cavale.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s’est félicité de cette extradition. «Les deux complices présumés de M. Amra, dont l’évasion a coûté la vie à deux agents pénitentiaires, viennent d’être extradés vers la France», a-t-il écrit sur la plateforme X. «Un grand merci à nos amis marocains, et notamment à mon homologue de la Justice, qui ont permis de mener cette opération à bien rapidement», a souligné Darmanin.

Pour rappel, Mohamed Amra s'était évadé le 14 mai 2024, après que des complices armés ont tendu une embuscade à son fourgon de transfert de prisonniers, tuant deux agents et en blessant trois autres.