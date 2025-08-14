Menu
CHAN 2024 (groupe A) : Le Maroc bat la Zambie

La sélection marocaine des joueurs locaux a battu son homologue zambienne par 3 buts à 1, lors de la quatrième journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), jeudi au stade Kasarani à Nairobi.

Mohamed Hrimat (45+2e), Oussama Lamlioui (67e) et Sabir Bougrine (90 + 5e) ont inscrit les buts de l’équipe du Maroc, alors qu’Andrew Phiri (70 e) a marqué pour la Zambie. Les Lions de l’Atlas, qui ont joué trois matches, portent leur actif à six points.

L’autre match de ce groupe oppose l’Angola à la RD Congo, jeudi (18h00 GMT+1). Le Kenya ne joue pas cette journée.

HopeFloats
Date : le 14 août 2025 à 19h26
Comme j'ai dit précédemment, il faut développer un jeu rapide sur les côtés et faire des centres vers la surface de réparation pour débloquer un bloc défensif compact dans l'axe et on a vu le résultat. Il faut souligner aussi que c'est grâce à un bon arbitrage de l'arbitre sénégalais que l'équipe nationale a pu gagner ce match, comme quoi quand le match est bien arbitré, le Maroc réalise souvent des résultats positifs.
mehdiamine
Date : le 14 août 2025 à 18h40
Dur dur. Les joueurs n’ont pas le niveau tout simplement. Le numéro 18 n’a fait que tomber pendant toute sa présence sur le terrain et plus 4 a 5 mauvais contrôle dans le rectangle ce qui prouve ni technique ni condition physique.
AL MASSIRA
Date : le 14 août 2025 à 18h39
On a eu peur lors du retour de la Zambie avec son but et sa pression. Mais finalement c’était une bonne chose. On est sortis du schéma de la première mi-temps, avec 10 joueurs devant les buts. Ça a ouvert le jeu. D’où le troisième but. Au début on a eu une avalanche d’occasions qui n’a pas abouti.
Dernière modification le 14/08/2025 19:26
