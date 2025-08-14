CHAN 2024 (groupe A) : Le Maroc bat la Zambie

La sélection marocaine des joueurs locaux a battu son homologue zambienne par 3 buts à 1, lors de la quatrième journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), jeudi au stade Kasarani à Nairobi.

Mohamed Hrimat (45+2e), Oussama Lamlioui (67e) et Sabir Bougrine (90 + 5e) ont inscrit les buts de l’équipe du Maroc, alors qu’Andrew Phiri (70 e) a marqué pour la Zambie. Les Lions de l’Atlas, qui ont joué trois matches, portent leur actif à six points.

L’autre match de ce groupe oppose l’Angola à la RD Congo, jeudi (18h00 GMT+1). Le Kenya ne joue pas cette journée.