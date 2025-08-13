Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Enquête à Tanger : démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne transnational

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

La Direction Régionale de la Police Judiciaire de Tanger a ouvert, mercredi 13 août, une enquête sous l'égide du parquet. Cette investigation vise à démanteler un réseau criminel international impliqué dans une tentative de trafic de cocaïne en provenance d'Amérique latine, via le port de Tanger Med.

D'après une source sécuritaire, cette enquête a été déclenchée après l'échec, mercredi, d'une tentative de trafic de 47 plaques de cocaïne, pesant 52 kilogrammes et 296 grammes, déjouée par les services de sécurité du port de Tanger Med. La drogue était dissimulée dans le système de réfrigération d'un conteneur maritime à bord d'un navire étranger en provenance du Brésil et en transit au Maroc.

Les premières analyses chimiques menées sur place ont confirmé qu'il s'agissait bien de cocaïne. Des échantillons ont été envoyés au Laboratoire National de la Police Scientifique et Technique pour évaluer la concentration de la drogue saisie.

En parallèle, le bureau Interpol de Rabat a été mandaté pour collaborer avec ses homologues du pays d'origine du navire et du pays de destination finale, afin de mettre au jour toutes les ramifications internationales de ce réseau criminel.

Soyez le premier à donner votre avis...
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter