Enquête à Tanger : démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne transnational

La Direction Régionale de la Police Judiciaire de Tanger a ouvert, mercredi 13 août, une enquête sous l'égide du parquet. Cette investigation vise à démanteler un réseau criminel international impliqué dans une tentative de trafic de cocaïne en provenance d'Amérique latine, via le port de Tanger Med.

D'après une source sécuritaire, cette enquête a été déclenchée après l'échec, mercredi, d'une tentative de trafic de 47 plaques de cocaïne, pesant 52 kilogrammes et 296 grammes, déjouée par les services de sécurité du port de Tanger Med. La drogue était dissimulée dans le système de réfrigération d'un conteneur maritime à bord d'un navire étranger en provenance du Brésil et en transit au Maroc.

Les premières analyses chimiques menées sur place ont confirmé qu'il s'agissait bien de cocaïne. Des échantillons ont été envoyés au Laboratoire National de la Police Scientifique et Technique pour évaluer la concentration de la drogue saisie.

En parallèle, le bureau Interpol de Rabat a été mandaté pour collaborer avec ses homologues du pays d'origine du navire et du pays de destination finale, afin de mettre au jour toutes les ramifications internationales de ce réseau criminel.