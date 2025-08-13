Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Après la victoire du PSG en Supercoupe de l'UEFA, Hakimi devient le joueur maghrébin le plus titré de l'histoire

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

L'international marocain Achraf Hakimi a joué un rôle clé dans la victoire du Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA. Le club parisien a triomphé hier soir à Udine, en Italie, face à Tottenham Hotspur, s'imposant 4-3 lors de la séance de tirs au but, après un match acharné qui s'est terminé sur un score de 2-2 dans le temps réglementaire.

Tottenham avait pris l'avantage en première mi-temps grâce à un but du Néerlandais Micky van de Ven à la 39e minute. L'Argentin Cristian Romero a ensuite doublé la mise pour les Anglais à la 48e minute.

Le Paris Saint-Germain a su renverser la situation dans les dernières minutes du match. Le Sud-Coréen Kang-In Lee, entré en jeu en cours de match, a réduit l'écart à la 85e minute. Puis, le Portugais Gonçalo Ramos a arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu, à la quatrième minute du temps additionnel.

Lors de la séance de tirs au but, le PSG s'est imposé 4-3, ajoutant ainsi un nouveau trophée à son palmarès continental. Le club est désormais le premier en France à remporter cette prestigieuse compétition.

Avec cette victoire, Achraf Hakimi, en lice pour le Ballon d'Or cette année, continue de s'illustrer avec le PSG. Il devient ainsi le joueur maghrébin le plus titré de l'histoire, avec un total de 17 titres à son actif.

Voir 1 commentaires
Benoona
Date : le 14 août 2025 à 15h00
Hakimi est Marocain, il aime profondément le Maroc et l’a souvent dit. Mais il a été formé en Espagne, c’est un fait. Ce que je veux, c’est voir des talents formés ici, au Maroc, grâce à nos propres efforts. On ne peut pas toujours compter sur d’autres pays pour former nos champions. Des athlètes comme El Guerrouj, Aouita et Nawal ont commencé au Maroc, puis ont poursuivi leur développement seuls à l’étranger. Le problème, c’est qu’on attend que les Marocains réussissent seuls avant de les soutenir. Ce n’est pas comme ça qu’on crée des champions. Un vrai champion a besoin d’aide dès le début. Je veux voir des talents 100 % marocains. Et pour cela, ceux qui dirigent notre sport doivent être compétents. Malheureusement, c’est là que ça bloque.
Voir 1 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter