Après la victoire du PSG en Supercoupe de l'UEFA, Hakimi devient le joueur maghrébin le plus titré de l'histoire

L'international marocain Achraf Hakimi a joué un rôle clé dans la victoire du Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA. Le club parisien a triomphé hier soir à Udine, en Italie, face à Tottenham Hotspur, s'imposant 4-3 lors de la séance de tirs au but, après un match acharné qui s'est terminé sur un score de 2-2 dans le temps réglementaire.

Tottenham avait pris l'avantage en première mi-temps grâce à un but du Néerlandais Micky van de Ven à la 39e minute. L'Argentin Cristian Romero a ensuite doublé la mise pour les Anglais à la 48e minute.

أشــــــــــــــــرف حــــكــــيــــمــــي يرفع كأس السوبر الأوروبي ??@AchrafHakimi continues ?????? ??????? ???#DimaMaghrib pic.twitter.com/F8aTTGZPzl — Équipe du Maroc (@EnMaroc) 13 août 2025

Le Paris Saint-Germain a su renverser la situation dans les dernières minutes du match. Le Sud-Coréen Kang-In Lee, entré en jeu en cours de match, a réduit l'écart à la 85e minute. Puis, le Portugais Gonçalo Ramos a arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu, à la quatrième minute du temps additionnel.

Lors de la séance de tirs au but, le PSG s'est imposé 4-3, ajoutant ainsi un nouveau trophée à son palmarès continental. Le club est désormais le premier en France à remporter cette prestigieuse compétition.

Avec cette victoire, Achraf Hakimi, en lice pour le Ballon d'Or cette année, continue de s'illustrer avec le PSG. Il devient ainsi le joueur maghrébin le plus titré de l'histoire, avec un total de 17 titres à son actif.