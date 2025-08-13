Arrestation à Naples : un voleur de montre de luxe dérobée à un homme d'affaires marocain interpellé

Hier, la police italienne a arrêté l'un des auteurs d'une violente agression contre un touriste marocain devant un hôtel à Naples. L'attaque visait à dérober une montre de luxe estimée à 80 000 euros.

D'après les médias italiens, le touriste, un homme d'affaires marocain en déplacement avec sa famille et plusieurs associés, s'apprêtait à quitter l'hôtel lorsqu'il a été pris en embuscade par deux hommes masqués sur une moto. Cherchant refuge à l'intérieur de l'établissement, il a été poursuivi jusque dans le hall, où les assaillants l'ont frappé à la tête avec la crosse d'une arme. Un coup de feu a été tiré durant l'altercation, touchant le plafond et faisant tomber des morceaux de plâtre devant les clients et le personnel.

Les agresseurs ont réussi à s'emparer de la montre avant de prendre la fuite. Quant à l'homme d'affaires marocain, il a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins et a ensuite pu rentrer chez lui avec un certificat médical lui prescrivant cinq jours de repos.

Pendant ce temps, les enquêteurs ont commencé à recueillir des témoignages et à analyser les images de vidéosurveillance. Grâce à ces éléments, ils ont pu identifier et arrêter l'un des assaillants, tandis que la traque de son complice se poursuit.