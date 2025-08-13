Nouveaux rebondissements dans le décès suspect de Mohamed Bouslikhen à Midelt

L'affaire du décès mystérieux du jeune berger Mohamed Bouslikhen, survenu à Aghbalou N'Cerdan, dans la province de Midelt, prend une nouvelle tournure avec l'ouverture d'une enquête pour meurtre.

Sabri Lhou, avocat des parents de la victime, a annoncé que le procureur général près la Cour d'appel d'Errachidia a transmis le dossier au juge d'instruction, demandant une enquête pour meurtre prémédité contre X, conformément à l'article 392 du Code pénal.

Dans une publication sur Facebook, Me Lhou a précisé que le juge d'instruction a convoqué plusieurs personnes, dont les parents de Mohamed, pour recueillir leurs témoignages. La première session d'enquête préliminaire est fixée au 28 août.

«La quête de vérité ne fait que commencer. Mes clients vont réitérer leurs demandes auprès du parquet. Jusqu'à présent ils n'ont reçu aucune réponse. Aucun ordre n'a été donné pour exhumer et réexaminer le corps, ni pour mener une enquête médico-légale ou judiciaire. Ni le médecin, ni la police judiciaire ayant mené l'enquête initiale n'ont été interrogés.» Sabri Lhou

Les faits remontent à juin dernier, lorsque le corps de Mohamed a été découvert à Aghbalou N'Cerdan, une corde nouée autour du cou. Le 9 juillet, le procureur général d'Errachidia a indiqué dans un communiqué, que les investigations ont débuté dès la découverte du corps. Les premiers résultats de l'autopsie ont confirmé une strangulation par corde, sans preuve de violences sexuelles ou physiques. L'enquête s'est poursuivie alors que la famille et les organisations de défense des droits de l'homme n'ont eu de cesse de remettre en question la thèse du suicide.