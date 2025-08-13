Nostalgia : Le top 3 des saveurs glacées qui ont marqué les enfants marocains des années 90

En plein cœur du mois d'août, alors que la canicule bat son plein et que le soleil brûle, les enfants des années 90 se remémorent avec une douce nostalgie leurs astuces pour affronter la chaleur. À cette époque, rien ne pouvait rivaliser avec le plaisir des glaces et des en-cas glacés pour se rafraîchir et savourer pleinement les vacances estivales.

De nos jours, les congélateurs des magasins débordent de choix infinis, mais les milléniaux marocains n'avaient pas une offre ausis pléthorique. Mais les rares offres, aussi basiques soient elles, ont laissé une empreinte durable, ressurgissant sur les publications Facebook, les reels Instagram et les vidéos YouTube qui nous replongent dans ces années d'insouciance.

Si vous êtes un millénial ayant grandi au Maroc ou y ayant passé des étés, Yabiladi a compilé une liste de vos en-cas glacés préférés. Attention, l'émotion pourrait vous submerger.

«Labani» à la vanille et gaufrette

Envie de glace et de gaufrette ? Moul Labani avait la solution avec ses glaces de rue typiquement marocaines. Pour de nombreux enfants des années 90 au Maroc, cette friandise était le point culminant d'une journée à la plage, d'une sortie au moussem local ou d'une visite à la fête foraine. La glace, souvent à la vanille, était prise en sandwich entre deux gaufrettes simples et croustillantes.

Le terme «Labani», dérivé du français «la vanille» en darija, évoque ce compagnon fidèle des chaudes journées estivales. Tout comme dans les films américains où le camion de glaces est un signe de plaisir pour chaque enfant, apercevoir un vendeur de Moul Labani était synonyme de douceur rafraîchissante. Habillé typiquement d'un manteau blanc, il transportait sa grande boîte en métal sur une charrette à deux roues.

Encore aujourd'hui, Moul Labani résiste face à l'immense variété de glaces disponibles. Pour les nostalgiques, il se peut que vous ayez la chance de le croiser.

Glace au bâton, yaourt et Abracadabra

Pour ceux qui n'avaient pas accès à Moul Labani ou qui devaient rester à l'intérieur, une astuce ingénieuse s'est répandue : fabriquer sa propre glace à la maison. Les ingrédients étaient simples : un bâton en bois (ou une cuillère de cuisine), un yaourt de n'importe quelle saveur, et un congélateur.

Les enfants des années 90 plantaient le bâton ou la cuillère dans le couvercle du yaourt et le plaçaient au congélateur. Pour ceux qui préféraient le lait fermenté parfumé à la grenade, ils attendaient qu'il gèle avant de le couper en deux, souvent avec l'aide d'un adulte.

Ces glaces maison ont connu un tel succès à la fin des années 90 que les hanouts (épiceries de quartier) ont commencé à les préparer pour les vendre prêtes à être dégustées. Les entreprises de produits laitiers ont suivi, lançant des boissons au yaourt que les hanouts congelaient et vendaient en portions.

Les glaçons amusants

Autre produit favori des enfants marocains des années 90 : les glaçons amusants. Fabriqués en congelant un liquide aromatisé dans un tube en plastique, ils offraient un en-cas estival simple mais irrésistible.

Colorés et variés, ils se déclinaient en saveurs telles que cerise, orange, citron-lime, pastèque, soda, framboise bleue et raisin. Que demander de plus pour un enfant courant partout ou jouant sur une Nintendo que de discuter une de ces douceurs glacées ?

Et vous, quels étaient votre en-cas d'été préféré de votre enfance ?