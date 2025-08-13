Maroc : Découverte des plus anciennes traces de dinosaures «Turiasaur» en Afrique

Dans une découverte scientifique fascinante, une équipe internationale de chercheurs a mis au jour des dents fossilisées de dinosaures «Turiasauriens» dans le Moyen Atlas marocain, datant du Jurassique moyen, soit environ 168 millions d'années. Ces dents, exhumées de la formation géologique «Third Mers», constituent la plus ancienne preuve de l'existence de ces dinosaures colossaux sur le continent africain, selon une étude publiée dans la revue "Acta Palaeontologica Polonica".

Les Turiasauriens, de grands dinosaures distincts des néosauropodes, sont connus pour leurs corps imposants. Ils ont vécu du Jurassique précoce ou moyen jusqu'au Crétacé précoce, et étaient jusqu'à présent principalement identifiés en Europe.

Les trois dents, découvertes dans les plaines de «Boulehfa» près de Boulemane, présentent des caractéristiques uniques qui les rattachent à la famille des «Turiasauria», reconnue pour ses grandes dents en forme de cœur. Bien qu'elles rappellent les dents d'espèces telles que «Turiasaurus» découvertes en Espagne, elles se distinguent par l'absence de protubérances arrondies et la présence d'un pic proéminent et d'un bord étendu, suggérant une nouvelle espèce ou une lignée précoce de ce groupe.

Première preuve de «Turiasaur» au Maroc

Cette découverte marque la première preuve confirmée de «Turiasaur» au Maroc et apporte également de nouvelles informations sur la dispersion précoce de ces dinosaures en Afrique durant le Jurassique. Le Dr D. Cary Woodruff, co-auteur de l'étude, a déclaré : «Ces dents comblent un vide important dans notre compréhension de l'évolution et de la propagation de ce groupe de dinosaures, qui vivaient sur les anciens continents de Laurasie et de Gondwana.»

La formation «Third Mers» est considérée comme un véritable trésor pour les paléontologues, ayant déjà révélé des fossiles du plus ancien ankylosaure du monde («Spicomellus afer»), ainsi que les premiers stégosaures. Cette diversité témoigne de la présence de plusieurs groupes de dinosaures dans la région durant le Jurassique moyen, offrant de nouvelles perspectives sur leur développement et leur répartition.

L'étude a mobilisé des scientifiques de plusieurs institutions, dont le Musée des sciences de Miami, le Musée d'histoire naturelle de Londres et l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès.