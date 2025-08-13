CHAN 2024 : Le Maroc sanctionné pour «conduite inappropriée» lors du match contre le Kenya

La commission disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a sanctionné à la fois le Maroc et le Kenya, à la suite de leur match de CHAN 2024 au satade de Kasarani. La rencontre, qui s'est joué dimanche 10 août, a vu le Maroc perdre 0-1 contre le Kenya.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, la CAF a annoncé que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait été condamnée à une amende de 5 000 dollars, dont la moitié avec sursis, pour ce qu'elle a qualifié de «comportement inapproprié» de ses joueurs lors du match. La partie avec sursis sera annulée uniquement si aucune infraction similaire ne se reproduit pour le reste du tournoi, a averti la CAF.

Le Kenya, co-organisateur du CHAN 2024, a été condamné à une amende de 50 000 dollars pour de multiples manquements à la sécurité lors du même match, notamment un personnel insuffisant à l'intérieur du périmètre du stade et le non-respect des fermetures de routes le jour du match. La CAF a averti que «le non-respect continu des exigences de sécurité pourrait entraîner le déplacement des matchs de l'équipe nationale du Kenya vers un autre lieu».

Les deux fédérations disposent de 60 jours à compter de la notification pour payer leurs amendes.