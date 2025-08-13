Armement : Le Maroc envisage de commander des drones kamikazes israéliens

Les Forces armées royales (FAR) envisagent de commander des drones israéliens de type Harpy et Harop. «Les négociations entre la partie marocaine et la société Israël Aerospace Industries (IAI, publique), qui fabriquent ce type d’avions sans pilotes, ont commencé depuis quelques mois. Le montant du contrat pourrait dépasser les 100 millions de dollars», a confié à Yabiladi une source marocaine.

Le modèle Harpy est un drone suicide destiné à l'attaque des systèmes radar ainsi qu'à la suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD), il est équipé d'une charge explosive. Le Harop (ou Harpy 2) est en fait la munition principale, et n'emporte pas de charge offensive.

Depuis la signature, en novembre 2021 à Rabat, d’un accord de coopération militaire et sécuritaire entre le Maroc et Israël, les FAR avaient déjà commandé, en 2022, 150 drones de type WanderB et ThunderB, fabriqués par l’entreprise Blue Bird (dont 50% des actions sont détenues par IAI.

Parrallelement à ces acquisitions directes, le royaume ambitionne de se convertir en un fabricant de drones. Des groupes israéliens et turcs accompagnent le Maroc dans la réalisation de ce grand chantier militaire.

Les Forces armées royales s’ouvrent également sur le marché des drones chinois.