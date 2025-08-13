Menu
Brève  

Maroc : Les FAR enquêtent sur des violences contre un migrant en mer

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

Les Forces armées royales (FAR) ont annoncé l’ouverture d’une enquête sur le comportement d’un membre d’une patrouille de la Marine royale à l’égard d’un individu en mer. La mesure, rendue publique mardi soir, fait suite à la diffusion d’images en ligne montrant des violences sur une personne qui serait migrante, près de la préside de Ceuta.

Dans leur annonce, les FAR ont affirmé que l’affaire serait traité «avec toute la fermeté» nécessaire, de tels actes étant «totalement inacceptables». Par ailleurs, la déclaration souligne «le plein engagement» des forces armées à «protéger les droits humains et à préserver la dignité des personnes».

La même source a ajouté que «toutes les mesures disciplinaires et légales seront prises» de manière «dissuasive» à l’encontre du mis en cause, en cas de «violation ou implication avérée», et ce en vertu des «lois et réglementations en vigueur».

