Métiers de l’aérien au Maroc : L’ONDA rend direct l’accès à deux filières stratégiques

L’Office national des aéroports (ONDA) ouvre, pour la première fois, l’accès direct à deux filières «contrôle de la navigation aérienne» (CNA) et «électronique en sécurité de la circulation aérienne» (ESCA) de l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile. Elles sont désormais accessibles à tous les candidats, à travers le Concours national commun (CNC), au même titre que les parcours d’ingénierie classiques, annonce un communiqué. Il s’agit de «former, dès aujourd’hui, les expertises de haut niveau qui piloteront le ciel marocain de demain».

Dans ce sens, l’ONDA se félicite d’une «avancée majeure», en phase avec la stratégie Aéroports 2030. Jusque-là, ces deux parcours spécialisés, CNA et ESCA, ont été accessibles indirectement, sur la base d’une première admission dans l’une des filières classiques génie informatique (GI), génie industriel et productique (GIP) et génie électrique, électronique et télécommunications (GEET).

Selon l’ONDA, ce schéma a limité «la visibilité et l’attractivité de métiers pourtant cruciaux pour la sécurité et la performance du transport aérien». Grâce à cette réforme, l’idée est ainsi de clarifier l’offre de formation, en optimisant le processus de sélection et en renforçant «l’adéquation entre formation et besoins opérationnels». «Ce changement structurel contribue à élever les standards de qualité, tout en assurant une meilleure préparation aux exigences internationales du secteur aérien», ajoute l’office dans son communiqué.

L’ONDA salue ainsi un «tournant stratégique», avec l’appui du ministère du Transport et de la logistique, ainsi que du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.