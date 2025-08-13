Menu
Brève

Italie : Arrestation d'un Marocain recherché par l'Espagne pour meurtre lié au trafic de drogue

Un ressortissant marocain a été arrêté à Milan (Italie), le week-end dernier, lors d'une opération conjointe de la police d'État et du service central des opérations, agissant sur un mandat d'arrêt européen émis en juin par les autorités espagnoles. L'individu âgé de 44 ans est recherché pour un meurtre lié au trafic de drogue et à la possession illégale d'armes, ont rapporté les médias locaux.

L'homme est inculpé par le tribunal de première instance de Chiclana de la Frontera, dans le sud-ouest de l'Espagne, pour un meurtre commis en janvier 2022. Les enquêteurs ont établi des preuves biologiques le liant à la scène du crime, ainsi qu'une voiture incendiée près du corps de la victime.

Le ressortissant a été repéré vendredi dernier par des policiers. En les voyant, il a tenté de fuir vers l'autoroute, avant d'être finalement appréhendé. L'homme a été transféré à la prison Francesco Di Cataldo à Milan et mis à la disposition de la Cour d'appel.

