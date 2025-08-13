Errachidia : Un homme arrêté pour agressions sexuelles et physiques en vêtements féminins

Les résidents de ksar Oulad Chaker, dans l'oasis d'Aoufous (province d'Errachidia), ont réussi, lundi dernier, à coincer un individu impliqué dans des agressions sexuelles et physiques. Le mis en cause portait des vêtements féminins en commettant ses crimes. Il ciblait des femmes sous la menace d'un couteau.

Les résidents ont remis l'individu à la Gendarmerie royale, qui l'a transféré au centre judiciaire du commandement régional d'Errachidia pour des investigations supplémentaires. Plusieurs femmes qui avaient déposé plainte concernant les viols et les agressions ont été convoquées, selon le journal Assabah.

Les enquêtes ont révélé que le détenu, qui avait passé 14 ans en prison à Tanger, avait commis plusieurs crimes à son retour dans l'oasis. Il ciblait les femmes, notamment les personnes âgées vivant seules, dont trois ont déposé des plaintes officielles.

Une source bien informée a déclaré au média que le détenu avait été poursuivi par les forces de gendarmerie, qui avaient mis en place des patrouilles pour le surveiller et l'appréhender. Plusieurs bâtons de différents types, soupçonnés d'avoir été utilisés lors de la commission des crimes, ont été découverts à son domicile.