Sahara : Le passage Amgala-Bir Oum Grine divise le gouvernement mauritanien

Sur le passage routier Amgala-Bir Oum Grine, le gouvernement mauritanien ne joue pas la même partition. Le ministère de l’Equipement et des transports a publiquement «nié avoir connaissance de projets de connexion au niveau des postes frontaliers» entre le Maroc et la Mauritanie.

Le ministère souligne, dans un communiqué relayé hier soir par l’Agence mauritanienne d’information, que «toutes les informations relatives au département sont diffusées exclusivement à travers la page et le site officiel du ministère ou à travers l’Agence mauritanienne d’information (AMI)».

Le texte «appelle les médias nationaux et internationaux à vérifier la validité de toute information avant de la publier, en communiquant directement avec les autorités compétentes du ministère ou en se référant à la page officielle ou au site web».

Ce communiqué, diffusé mardi soir, a été chaleureusement accueilli par le Polisario. «Le ministère mauritanien de l’Equipement et des transports dément l’information portant sur l’ouverture d’un poste frontière à Es-Smara occupée», s’est félicitée, hier soir, l’agence de presse du Front. La même satisfaction a été notée du côté de certains médias algériens.

Un communiqué et des interrogations

En Mauritanie, la gestion et l’ouverture des passages frontaliers relèvent exclusivement des prérogatives du ministère de l’Intérieur et non du département de l’Equipement et des transports, comme a précisé Anbaa.info, dans un article publié mardi 12 août.

Le média, bloqué depuis douze jours par les autorités mauritaniennes, a expliqué qu’«un document officiel publié par le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation le 11 février 2025, annonce officiellement la création de 82 postes frontaliers obligatoires pour la circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national, classés comme bilatéraux et ouverts, conformément aux lois et accords en vigueur».

Et d’affirmer que «la liste officielle des postes frontaliers de la région du Tiris Zemmour, frontalière de l’Algérie (Tindouf) et du Maroc (région du Sahara), comprend sept points de passage majeurs, dont Bir Oum Grine, qui constitue une liaison directe entre la Mauritanie et le Maroc en dehors de la zone d’El Guerguerate».

Pour rappel, le Maroc a entrepris, discrètement en février 2024, la construction du passage routier devant relier Amgala à Bir Oum Grine. L’exécution de ce grand projet a été confiée aux Forces armées royales (FAR). De son côté, le ministère de l’Equipement planche sur la réalisation de la route nationale n°17, qui relie Jederia, Farsia et Mahbes sur 128 km, outre la construction de la chaussée des routes nationales n°17 et 17B, entre Es-Smara et la frontière mauritanienne, sur 53 km, avec un investissement total de 215 millions de dirhams.

Ce chiffre officiel a été donné lors d’une récente visite du ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Les infrastructures concernées, au même titre que le port de Dakhla ou l’autoroute Tizinit-Dakhla, s’inscrivent dans la vision du royaume de s’ouvrir sur sa profondeur africaine.