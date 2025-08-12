La Fondation Hassan II pour les MRE dénonce les attaques racistes en Espagne

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a dénoncé et condamné des «dérives indignes de l’Espagne», face aux «funestes» glissements racistes qui «n’ont pas leur place dans une société démocratique». Dans un communiqué publié mardi 12 août, l’institution a exprimé sa «plus grande inquiétude» à l’égard de la banalisation de ces pratiques, tout en rappelant sa «mission de protéger et de défendre les droits et les intérêts» des MRE. Dans le royaume ibérique, ces dernières semaines ont été marquées par une crispation du débat identitaire avec une série de mesures prises au niveau local, outre des déclarations de l’extrême droite hostiles à la migration.

A ce titre, la fondation souligne qu’«en moins d’un mois, la communauté marocaine établie en Espagne a été victime d’incidents graves : incendie d’une mosquée à Piera, ‘chasse aux Maures’ à Torre Pacheco, messages de haine sur les réseaux sociaux, suspension du programme d’enseignement de la langue arabe et de la culture d’origine par la communauté autonome de Madrid et d’autres municipalités et restrictions aux pratiques du culte musulman à Jumilla».

L’institution rappelle avoir pointé, dès 2010 lors d’une rencontre académique à Séville, «la montée du discours xénophobe et islamophobe sur les réseaux sociaux». «Si, à l’époque, ce discours était considéré comme importé de l’étranger, il est hélas aujourd’hui endogène et exprime une hostilité croissante envers les Marocains et les étrangers», déplore la fondation.

Celle-ci affirme, par ailleurs, connaître «à sa juste valeur l’attachement des Espagnols aux valeurs de liberté, d’égalité, de dignité, de respect de l’autre et de la convivialité», ainsi que «la qualité de l’accueil que l’Espagne réserve aux étrangers». Dans ce contexte, elle rend «hommage aux autorités publiques et morales, aux partis politiques, aux différentes composantes de la société civile et à la presse qui ont réagi fermentent et dignement à ces tristes évènements».

Dans le même sens, l’institution salue le «courage, la maturité et le civisme de nos compatriotes Marocains victimes de ces dérives». La Fondation leur exprime également «sa pleine solidarité», son «soutien et son appui pour la défense de leurs droits et intérêts».