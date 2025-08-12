Chefchaouen : Deux membres de la Protection civile blessés dans l'incendie de forêt

Deux agents de la Protection civile ont été blessés, mardi, durant leur intervention pour éteindre un incendie de forêt qui s'est déclaré près de Krancha (province de Chefchaouen). L'un d'eux a subi une blessure au visage, tandis que l'autre a eu une fracture à jambe. Tous deux ont été rapidement transportés à l'hôpital Mohammed V pour y être soignés.

Hier, deux incendies majeurs se sont déclatés dans les forêts de Krancha et Bab Taza, entraînant la destruction de vastes zones d'arbres et de végétation. Les pompiers, soutenus par des équipements spécialisés, sont intervenus pour maîtriser les flammes dans des conditions météorologiques difficiles en raison des températures élevées.

De plus, les autorités régionales ont activé un plan d'urgence sur le terrain, qui comprenait la mobilisation des responsables locaux et des bénévoles de la communauté pour protéger les zones résidentielles et les fermes voisines de la menace du feu.

À Tétouan, le même jour, un important incendie de forêt s'est déclaré dans la région montagneuse de Ben Karrich, ravageant des étendues significatives de végétation. La Protection civile est toujours mobilisée pour maîtriser les flammes.