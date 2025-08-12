Salon du livre de Panama : Inauguration du pavillon du Maroc, invité d’honneur

Le pavillon du Maroc, invité d’honneur de la 21e édition du Salon international du livre de Panama (11-17 août), a été inauguré avec à la clé une riche programmation culturelle, artistique et littéraire.

La cérémonie d’inauguration a été rehaussée par la présence de personnalités, dont les ministres panaméens de la Sécurité publique, de la Culture, de l’éducation et des Affaires sociales, ainsi que du vice-ministre chargé des Relations extérieures et de la Coopération du Panama.

Ont également été présents, l’ambassadeur du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche, et la directrice du livre, des bibliothèques et des archives au sein du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Ghizlane Drous. Sur 135 m², le pavillon du Maroc offre un espace riche en publications marocaines en langue espagnole, outre des travaux de recherche et des œuvres littéraires sur le pays.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique marocaine, l’accueil du royaume dans le cadre de ce salon est l’aboutissement d’un parcours de coopération culturelle croissante entre le Maroc et le Panama. Il offre une opportunité pour renforcer les échanges et mettre en lumière la contribution marocaine à au dialogue interculturel.

A cette occasion, les ministres de la Culture et de l’éducation du Panama, ainsi que la présidente de la Chambre du livre ont tenu à saluer la diversité, la culture séculaire et la richesse du patrimoine littéraire, musical et artistique du Maroc, indiquant que cette participation représente une occasion pour renforcer les liens culturels entre les deux pays.

Les responsables panaméennes ont également souligné que la participation du Maroc en tant qu’invité d’honneur à ce rendez-vous culturel, qui attire des centaines de milliers de visiteurs, incarne pleinement la devise du salon «Nouons le dialogue».

Pour sa part, Bouchra Boudchiche s’est félicitée de cette participation qui permet de mettre en avant la production littéraire et artistique marocaine, particulièrement celle publiée en langue espagnole.

La cérémonie d’inauguration a été ponctuée par des performances musicales et artistiques marocaines et panaméennes, notamment celles de la chanteuse marocaine Nabyla Maân et d’un groupe de musique gnaoua.

Le pavillon du Maroc accueillera, par ailleurs, des activités éducatives pour les enfants visant notamment à les rapprocher de la culture et du patrimoine marocain, ainsi que des ateliers artistiques visant à initier le jeune public aux symboles du patrimoine marocain, à travers des dessins et des motifs inspirés du zellige et de la broderie.

Au menu également figurent des colloques, des tables rondes et des conférences animés par des universitaires et intellectuels marocains spécialisés dans les études espagnoles, et la littérature espagnole et latino-américaine.

Une conférence-débat réunira aussi l’ambassadeur des États-Unis et l’ambassadeur du Maroc à Panama, en vue de mettre en lumière deux siècles et demi d’amitié et de coopération entre les États-Unis et le royaume.