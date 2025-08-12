Maroc : Ibtissam Lachgar déférée devant le tribunal en détention préventive

Le parquet du tribunal de première instance de Rabat a ordonné, mardi, la détention préventive de l'activiste Ibtissam Lachgar et son renvoi en jugement. Cette décision fait suite à la publication par cette dernière d'une photo sur les réseaux sociaux, où elle apparaît portant un t-shirt avec des phrases jugées offensantes envers la divinité.

Dimanche dernier, le procureur du tribunal de première instance de Rabat a annoncé, dans un communiqué, qu'une enquête avait été ouverte sur l'incident. Ibtissam Lachgar avait été placée en garde à vue, en attendant la fin de la procédure.

La photo publiée a créé la polémique et certaines parties ont appelé à ce que la militante soit tenue pour responsable. Parmi eux, l'ancien ministre de la Justice, Mustapha Ramid (PJD), a qualifié l'acte de «prémédité et d'offense délibérée envers l'entité divine».