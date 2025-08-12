Menu
Brève

Maroc : Ibtissam Lachgar déférée devant le tribunal en détention préventive

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

Le parquet du tribunal de première instance de Rabat a ordonné, mardi, la détention préventive de l'activiste Ibtissam Lachgar et son renvoi en jugement. Cette décision fait suite à la publication par cette dernière d'une photo sur les réseaux sociaux, où elle apparaît portant un t-shirt avec des phrases jugées offensantes envers la divinité.

Dimanche dernier, le procureur du tribunal de première instance de Rabat a annoncé, dans un communiqué, qu'une enquête avait été ouverte sur l'incident. Ibtissam Lachgar avait été placée en garde à vue, en attendant la fin de la procédure.

La photo publiée a créé la polémique et certaines parties ont appelé à ce que la militante soit tenue pour responsable. Parmi eux, l'ancien ministre de la Justice, Mustapha Ramid (PJD), a qualifié l'acte de «prémédité et d'offense délibérée envers l'entité divine».

Voir 5 commentaires
mehdiamine
Date : le 13 août 2025 à 10h55
Les occidentaux sont toujours maîtres du monde sinon comment tu expliques tous ces haragas qui veulent aller en Europe. Les arabes n’ont pas besoin de sionistes pour s’autodétruire, ils font ça très bien tout seul que ce soient au nom du nationalisme ou de la religion.
Citation
 "Citron pavot7" à écrit:
Avec l'infiltration des sionistes au Maroc, les provocations de ce genre seront de plus en plus nombreuses. C'est avec la banalisation de ce genre de mœurs qu'ils ont détruit les pays occidentaux de l'intérieur. Ils veulent faire de même au Maroc.
Citron pavot7
Date : le 13 août 2025 à 10h42
Anfa_Lion
Date : le 13 août 2025 à 10h30
Je me permets de souligner un point des plus importants. Le Maroc,depuis quelques semaines, reçoit des critiques venant des média occidentaux sur la gestion des chiens errants et maintenant sur cette brave dame avec son t-shirt respectueux de la culture marocaine et sa religion. Cela dit, et sans entrer dans des polémiques stériles, il ne faut pas que le Maroc soit matraqué par les médias occidentaux comme ils ont fait pour le Qatar avant et durant son Mondial 2022. Chaque prétexte est bon pour nous attaquer et les autorités ainsi que tout les marocains de la planète, doivent éviter de tomber dans ces pièges des droit de l'homme et des animaux. Il y aura une vague sans précédent d'attaques contre le Maroc coupable de tout les maux. Préparez vous...
Anfa_Lion
Date : le 13 août 2025 à 10h29
Le tribunal et l'opinion publique décideront du jugement à émettre...
Anfa_Lion
Date : le 13 août 2025 à 10h27
Fait à suivre
Dernière modification le 13/08/2025 10:55
