Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Armement : Le Maroc envisage de commander des avions Rafales

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

Après l’échec de la première commande en automne 2007, les Forces armées royales (FAR) envisagent d’acquérir de la France des avions Rafales. «Au Maroc, le Dassault aviation Rafale revient en force !», a indiqué le média français Avions légendaires.

Une source marocaine a confié à Yabiladi que les FAR pourraient commander six avions Rafales F4. Le contrat devrait intégrer des missiles et d’autres équipements.

Cet intérêt pour cet appareil intervient alors que les relations entre Rabat et Paris sont bonnes, notamment après la reconnaissance de la marocanité du Sahara, le 30 juillet 2024, par le président Emmanuel Macron.

En marge de la visite du chef d’Etat français au royaume, effectuée en octobre 2024, le ministre délégué chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, s’est réuni avec son homologue français, Sébastien Lecornu. Depuis, les deux pays ont conclu en juillet à Rabat, à l’occasion d’une visite du délégué général d’armement, Emmanuel Chiva, un accord pour la création d’un comité armement.

Pour rappel, cinq avions Rafales de l’Armée de l’air et de l’espace de France ont participé, en juin, aux côtés de F-16 des FAR, à l’exercice «Marathon 2025».

Voir 3 commentaires
Benoona
Date : le 13 août 2025 à 14h18
L’Inde, en avril 2025, a signé un contrat de 7,4 milliards de dollars pour 26 Rafale Marine, incluant les avions, armement, simulateurs et formation, ce qui équivaut à ≈ 284 millions de dollars par Rafale.
Hsoun 2
Date : le 13 août 2025 à 13h56
Avec la déroute subie par l'aviation pakistanaise, est-ce vraiment une bonne idée d'acheter ces avions qui n'ont pas encore montrés leur efficacités durant les combats aériens. C'est un avion polyvalent mais qui reste encore aux promesses d'achats ( voire d'annulations).
Sakina2020
Date : le 13 août 2025 à 13h52
El mouchkil il est oû l'argent ....
Dernière modification le 13/08/2025 14:18
Voir 3 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter