Armement : Le Maroc envisage de commander des avions Rafales

Après l’échec de la première commande en automne 2007, les Forces armées royales (FAR) envisagent d’acquérir de la France des avions Rafales. «Au Maroc, le Dassault aviation Rafale revient en force !», a indiqué le média français Avions légendaires.

Une source marocaine a confié à Yabiladi que les FAR pourraient commander six avions Rafales F4. Le contrat devrait intégrer des missiles et d’autres équipements.

Cet intérêt pour cet appareil intervient alors que les relations entre Rabat et Paris sont bonnes, notamment après la reconnaissance de la marocanité du Sahara, le 30 juillet 2024, par le président Emmanuel Macron.

En marge de la visite du chef d’Etat français au royaume, effectuée en octobre 2024, le ministre délégué chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, s’est réuni avec son homologue français, Sébastien Lecornu. Depuis, les deux pays ont conclu en juillet à Rabat, à l’occasion d’une visite du délégué général d’armement, Emmanuel Chiva, un accord pour la création d’un comité armement.

Pour rappel, cinq avions Rafales de l’Armée de l’air et de l’espace de France ont participé, en juin, aux côtés de F-16 des FAR, à l’exercice «Marathon 2025».