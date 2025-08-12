Maroc : Assidon, le militant anti-normalisation avec Israël, en soins intensifs

Sion Assidon, militant emblématique des droits humains et figure de proue du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), a été admis en soins intensifs dans une clinique privée de Mohammedia. Cet ancien détenu politique a récemment subi une opération chirurgicale délicate au cerveau, lundi soir, après avoir été retrouvé inconscient à son domicile.

Assidon, qui occupe le poste de coordinateur national adjoint du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, est une personnalité bien connue pour son engagement contre la notmalisation avec Israël. Né en 1948 à Casablanca dans une famille juive, il est également reconnu pour ses positions d'extrême gauche.

Face à cette situation préoccupante, le Secrétariat national de l'ONG a exprimé sa vive inquiétude quant à l'état de santé critique de Sion Assidon. Dans un communiqué, l'organisation a appelé «les autorités compétentes à informer le public des résultats de l'enquête en cours». Elle a également affirmé sa détermination à suivre de près cette affaire jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cet incident grave et mystérieux.