Chefchaouen : Un immense incendie ravage de vastes zones forestières [Vidéo]

Ce mardi soir, un incendie de grande ampleur a ravagé les forêts de «Kranja» et «Bab Taza» dans la région de Chefchaouen, dévastant de vastes étendues de végétation. Les pompiers, équipés de matériel spécialisé, sont rapidement intervenus et s'efforcent de contenir les flammes pour éviter leur propagation. Ces opérations se déroulent dans des conditions météorologiques difficiles, marquées par des températures élevées et des vents intermittents, d'après des sources locales.

Les autorités régionales ont également déclenché un plan d'urgence, mobilisant responsables locaux et bénévoles pour protéger les habitations et les fermes voisines. Les causes de l'incendie sont encore inconnues, en attendant les conclusions des enquêtes menées par les autorités compétentes.

