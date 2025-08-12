L’armée algérienne tue quatre chercheurs d’or mauritaniens

L’armée algérienne a tué, lundi 11 août, un groupe de chercheurs d’or mauritaniens, originaires de la ville de Zouerate, frontalière avec les camps de Tindouf. «Le bilan provisoire fait état de quatre morts tués par balles, et plusieurs blessés parmi les orpailleurs», a confié à Yabiladi une source marocaine proche de ce dossier. Des messages diffusés sur les réseaux sociaux, consultés par notre site, confirment la mort des ressortissants mauritaniens.

Presque vingt-quatre heures après cette opération, les médias mauritaniens observent le silence, alors qu’ils étaient les premiers à annoncer les frappes de drones des Forces armées royales (FAR) visant des chercheurs d’or. La presse du Polisario a également tourné le dos à cette information.

Pour rappel, deux orpailleurs mauritaniens ont été tués, en janvier 2023, et un troisième blessé par des tirs de l’armée algérienne. En mai 2021, des éléments de l’armée algérienne avait tué un Mauritanien alors qu’il était en train de chercher le précieux métal, avaient reconnu les autorités de Nouakchott. A cette occasion, l’exécutif avait exhorté ses ressortissants d'«éviter ces zones frontalières, qui sont souvent des zones militaires sensibles, et de veiller avant tout à rester à l'intérieur du territoire national».