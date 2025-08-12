Le SG d’un parti politique plante le drapeau espagnol sur l’ilot El Mar, revendiqué par le Maroc

Alvise Pérez, eurodéputé et secrétaire général du parti politique «Se Acabó La Fiesta» (Fin de la fête), a récemment mené une opération audacieuse sur l'îlot El Mar, situé au large des côtes d'Al Hoceima. À bord d'un jet-ski, il a planté le drapeau espagnol sur ce petit bout de terre. Cependant, Pérez n'a pas réussi à hisser l'étendard sur l'îlot Tierra (voir vidéo).

Cette opération n'a pas été réalisée en solo. L'eurodéputé a bénéficié de l'aide de plusieurs complices, dont une personne postée sur la côte marocaine, parmi les baigneurs, chargée de surveiller les mouvements de la gendarmerie locale.

La semaine dernière, le ministère de la Défense espagnol a formellement démenti les rumeurs selon lesquelles le drapeau espagnol aurait été retiré des îlots El Barre (Terre) et El Bahar (la Mer). «Cette information est incorrecte, car aucun drapeau en tissu ou en métal n'a été présent sur ces îlots depuis plus de vingt ans», a précisé le ministère en réponse à des médias espagnols.

Margarita Robles, ministre de la Défense, a affirmé qu'«il n'y a pas eu de retrait récent de symboles nationaux, ni de modification du statut de ces îlots».

Le parti «Se Acabó La Fiesta», fondé en 2024, compte trois eurodéputés au Parlement européen. Selon les sondages, il pourrait recueillir entre 1 et 1,5 % des intentions de vote en cas d'élections législatives anticipées.