Brève

Le talent belgo-marocain Ismaël Baouf rejoint le SC Cambuur

Le jeune défenseur belgo-marocain Ismaël Baouf vient de signer un contrat de trois ans avec le club néerlandais SC Cambuur, avec une option pour une année supplémentaire. Âgé de 18 ans, Baouf quitte le RSC Anderlecht pour rejoindre les rangs du SC Cambuur, comme l’a annoncé le club mardi sur son site officiel.

Considéré comme un renfort de poids pour la défense de Cambuur, le directeur technique du club a décrit Baouf comme «un défenseur agressif qui sait aussi conserver le ballon».

En Belgique, dans la Challenger Pro League, Baouf a cumulé 49 apparitions, inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Fils de l’ancien joueur Rachid Baouf, il a choisi en 2024 de représenter le Maroc sur la scène internationale. En mai, il a mené l’équipe U-20 du Maroc jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des Nations U-20.

