Ballon d'or 2025 : Achraf Hakimi et Yassine Bounou en tête du vote du public

L'international marocain Achraf Hakimi, qui évolue au Paris Saint-Germain, est en tête du sondage réalisé L'Équipe pour désigner le Ballon d'or 2025 dans la catégorie masculine. Il devance son coéquipier Ousmane Dembélé.

Selon les résultats du vote jusqu'à présent, Hakimi occupe la première place avec 30,1% des voix, suivi de Dembélé avec 19,9%, tandis que la star de Barcelone, Lamine Yamal, se classe troisième avec 4,8%.

Dans la catégorie du Trophée Kopa pour le meilleur jeune joueur du monde, le footballeur d'origine marocaine Ayoub Bouaddi, milieu de terrain de Lille, se classe troisième (8,4%). Lamine Yamal est en tête (23,9%), suivi du Parisien Désiré Doué (20,3%).

Quant au Trophée Yachine du meilleur gardien du monde, le portier de l'équipe nationale marocaine Yassine Bounou est en tête avec 27,7% des voix, devant Donnarumma (PSG) qui est à 23,4%. Il est suivi de Lucas Chevalier avec 3,0%.

Ce sondage reste symbolique et n'est pas pris en compte dans les critères d'évaluation officiels de France Football pour déterminer le lauréat du Ballon d'or.