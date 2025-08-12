Revolut cherche à obtenir l'approbation réglementaire de la Banque centrale du Maroc

Revolut s'apprête à faire son entrée sur le marché marocain. Après avoir désigné un responsable des opérations pour orchestrer son implantation dans le secteur bancaire du pays, la néobanque britannique aurait déposé une demande d'approbation réglementaire auprès de Bank Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc.

Comme le rapporte L’Économiste ce mardi, Revolut a «entrepris toutes les démarches nécessaires, y compris la soumission d'une demande d'approbation réglementaire à Bank Al-Maghrib», afin de sécuriser son entrée au Maroc et de lancer ses activités.

En attendant le feu vert de la banque centrale marocaine, le géant de la fintech, qui revendique une base d'utilisateurs mondiale de 60 millions, continue de recruter pour soutenir ses opérations dans le royaume.

En juillet, Revolut a nommé Amine Berrada, ancien directeur des opérations pour Uber en Europe du Sud et de l’Est, comme premier cadre pour diriger ses opérations au Maroc. Il est chargé de piloter la stratégie et la croissance de Revolut dans le pays. «Je suis ravi de contribuer au lancement et au développement de sa présence au Maroc (...) en aidant à apporter des services financiers de pointe à des millions de Marocains», a-t-il déclaré sur LinkedIn.

Ce développement confirme les informations rapportées par Yabiladi en avril dernier, qui révélaient les plans de Revolut pour une entrée progressive au Maroc, débutant en tant qu'opérateur de paiement avec l'ambition d'obtenir une licence bancaire complète d'ici deux ans. Ce dernier mouvement n'est pas directement lié à l'obtention d'une licence bancaire complète dans le pays. Si elle est accordée, cette approbation permettra à Revolut de démarrer ses opérations avec des services financiers limités, conformément à la législation marocaine.

Revolut, valorisée à plus de 40 milliards d'euros, offre une expérience entièrement numérique via smartphone, avec une ouverture de compte rapide, des paiements internationaux sans frais, des cartes multi-devises, du trading, des services de cryptomonnaie et des outils de gestion budgétaire, séduisant ainsi une clientèle jeune, mobile et connectée. Fondée en juillet 2015 par l'entrepreneur britanno-russe Nikolay Storonsky et l'ingénieur logiciel britanno-ukrainien Vlad Yatsenko, Revolut s'est imposée comme l'un des acteurs majeurs de la fintech mondiale.