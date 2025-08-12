Danemark : Les tomates marocaines enregistrent des exportations records

Le Maroc étend progressivement sa présence sur le marché danois des tomates fraîches, avec des exportations atteignant 1 660 tonnes métriques au cours des dix premiers mois de l'année de commercialisation actuelle, s'étendant de juillet 2024 à juin 2025.

Selon EastFruit, cette quantité représente une augmentation de 32% par rapport à l'année d'avant et une hausse de 67% par rapport à 2022/23. Au cours des trois dernières années de commercialisation, le Maroc a presque sextuplé ses expéditions de tomates vers le Danemark.

Les tomates constituent le principal produit d'exportation de fruits et légumes du Maroc, l'équivalent de plus de 25% des recettes en devises étrangères du secteur. Le Danemark représente moins de 1% des exportations totales du Maroc. Il reste une destination mineure par rapport à la France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, mais la tendance de croissance constante indique l'importance émergente de ce marché dans la stratégie de diversification du Maroc.

Les tomates marocaines ont été expédiées au Danemark chaque mois au cours des trois dernières années de commercialisation sans pics saisonniers clairs. Les volumes de pointe ont été enregistrés en février pendant 2022/23 et en avril en 2023/24. Octobre a enregistré les exportations les plus faibles en 2023/24, mais a atteint des niveaux records au cours de l'année de commercialisation actuelle.

La part de marché du Maroc au Danemark est passée de moins de 1% en 2021/22 à 3,7% en 2023/24, dépassant désormais 5%. Les Pays-Bas et l'Espagne restent les principaux fournisseurs du Danemark, bien que leurs volumes aient récemment diminué. Le Maroc est en concurrence avec la France, l'Allemagne et l'Italie, et les tendances actuelles suggèrent qu'il pourrait dépasser l'Italie pour entrer dans le top cinq des fournisseurs de tomates du Danemark.

Le Maroc a été le seul pays non européen à fournir des tomates au Danemark au cours des deux dernières années de commercialisation, tout en établissant également de nouveaux records d'exportation vers la Norvège. Au-delà des tomates, le pays exporte des légumes marinés, des pastèques, des amandes et des fraises vers le Danemark.