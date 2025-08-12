Journées portes ouvertes SNRT : Chaîne Inter partage son expérience avec les jeunes MRE

Une rencontre de communication sous le thème «Chaîne Inter : une radio à l’écoute des jeunes de la nouvelle génération des Marocains du monde» a clôturé, lundi 11 août 2025 à Rabat, la quatrième édition de ses Journées portes ouvertes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) pour les concitoyens de l’étranger. La rencontre a permis de présenter l’expérience de la chaîne, avec une programmation interactive destinée aux jeunes au Maroc et à l’étranger.

L’expérience de Chaîne Inter en la matière a été présentée, en présence de responsables de la SNRT, de professionnels de médias et d’animateurs d’émissions radio. La chaîne est connue en effet pour ses «émissions innovantes et interactives avec les intérêts des jeunes au Maroc et à l’étranger, tout en adoptant de nouvelles techniques de communication digitale», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Au cours de cette rencontre modérée par Nabila Azerkane, journaliste à la direction de l’information de la chaîne Al Aoula, la cheffe de service de la production internationale à la direction de la production et des programmes radio, Amina Majlal, a révélé la particularité de la programmation de cette chaîne, qui célèbre «la culture marocaine, émet en arabe, français et anglais tissant ainsi des ponts entre les cultures à travers une offre éditoriale riche et diversifiée».

Les jeunes animateurs de la chaîne ont également partagé leur expérience avec les jeunes Marocains résidant dans des pays européens (France, Espagne, Suisse et Royaume-Uni) et des pays arabes, comme le Sultanat d’Oman. Hicham Lazrak, animateur de l’émission «Interactivité» diffusée du lundi à vendredi de 9h à midi, a affirmé d’ailleurs que ce programme est «un espace interactif au quotidien sur les ondes».

A son tour, l’animatrice Ghizlane Chraygane a présenté son magazine hebdomadaire «Marocains du monde», diffusé chaque samedi. Cette émission permet aux MRE de «raconter leurs défis et succès à travers des entretiens sincères, qui incarnent leur sentiment d’appartenance et leur attachement à la culture et l’identité marocaines».

De con côté, la journaliste Fayrouz Ben Taleb a présenté son émission «Tendances et influences», diffusée du lundi au vendredi de 16h à 18h. Le programme «fait le tour des nouveautés du web au niveau national et international», en plus d’aborder l’impact de ces tendances sur la société, avec des débats et des analyses médiatiques.

Selon la SNRT, Chaîne Inter diffuse ses émissions sur un volume global de 8 760 heures en 2024. L’information y occupe un volume de 1 512 heures, tandis que le direct atteint un taux de 93,6% sur ses ondes. L’enregistré n’est fixé qu’à 6,40%.