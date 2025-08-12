Tanger : Deux Français condamnés pour avoir voulu s'accaparer la Villa Joséphine

La chambre criminelle de première instance à Tanger a condamné, jeudi, deux citoyens français à un total de dix ans de prison pour «faux et usage de faux, fraude et complicité». En utilisant des documents falsifiés, les deux mis en cause, un homme et une femme, on tenté de s'emparer de la Villa Joséphine, site touristique et historique emblématique de la ville. Ils ont également essayé de tromper d'autres parties en revendiquant la propriété du bien.

Selon le journal Assabah, le prévenu a été condamné à cinq ans par contumace, tandis que l'accusée a comparu en personne et a écopé de la même peine. Ils devront également verser une amende de 5 000 dirhams et un dirham symbolique en dédommagement à la partie civile.

Le tribunal a également ordonné la destruction des documents falsifiés et de toutes les procédures en découlant, tout en maintenant un mandat d'arrêt à l'encontre du mis en cause qui reste en fuite. L'accusée sera quant à elle soumise aux mesures de surveillance judiciaire nécessaires, y compris la confiscation de son passeport et l'interdiction de quitter le territoire national.

Selon le Al Akhbar, les détails de l'affaire remontent à l'année dernière, lorsque la société gestionnaire de la villa a saisi le parquet. La plainte a révélé la tentative d'une bande organisée d'exploiter des documents douteux pour s'emparer de la propriété et la vendre ou la louer à des tiers, sans en avoir la propriété légitime.