Belgica Biladi : Après Bruxelles, l’exposition itinérante fait escale au Maroc

L’exposition itinérante «Belgica Biladi : une histoire belgo-marocaine» s’invite sur la corniche de Nador, du 15 au 24 août 2025, à l’initiative du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME). Présentée pour la première fois à Bruxelles en mai 2024 en français, elle est traduite vers l’arabe par le CCME, tandis que le vernissage est prévu vendredi 15 août 2025 à 17h. Elle se tiendra ensuite à Saïdia du 1 au 15 septembre, puis à Al Hoceïma du 22 au 30 septembre.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du soixantenaire de la convention de main-d’œuvre entre le Maroc et la Belgique (1964). Selon l’institution, c’est un «hommage aux parcours des pionniers de cette immigration, mais aussi à leurs enfants et leurs multiples apports à la société belge, dans des domaines aussi variés que la littérature, le théâtre, le cinéma, l’entrepreneuriat, l’engagement associatif, les médias ou encore la politique».

Président du CCME, Driss El Yazami, indique en effet que «cette initiative raconte une histoire de sacrifices, de luttes pour la dignité, d’enracinement, mais aussi de dialogue entre deux pays et deux sociétés». En marge de l’exposition, les associations locales de Nador proposent une programmation culturelle complémentaire.

Initiée par l’Université libre de Bruxelles (ULB) en partenariat avec la Ville de Bruxelles, l’exposition migre à Nador avec la contribution de la province, de l’Agence pour l’aménagement de la lagune de Marchica, de la commune, du Centre d’études coopératives pour le développement local (CECODEL), de l’Association Thissaghnas pour la culture et le développement (ASTICUDE), du Club du Rif pour le cinéma et du Cercle des lauréats de Belgique (CLB).

Engagé dans la commémoration des soixante ans de la signature de la convention, le CCME a précédemment sorti sept publications et tenu deux expositions de belgo-marocains : «J’ai deux amours» (recueil collectif), «Reviens me dire je t’aime» de Fatiha Saidi et Saïd Ben Ali, «Raconte-le à quelqu’un» de Rachida Lamrabet, «Echos de la mémoire sur les montagnes du Rif» de Fatiha Saidi, «Entre deux rives : Histoires parallèles, destins croisés» de Hassan Bousetta, «Moussem Belgica – Histoires transnationales» de Mohamed Ikoubaân (exposition itinérante et catalogue), ainsi que «Belgica Biladi, une histoire belgo marocaine» (exposition et livre), dirigé par Ahmed Medhoune, Fatima Zibouh, Andrea Rea et Christophe Sokal.