Un câble sous-marin à fibre optique reliera les îles Canaries et le Maroc d'ici 2028

L'installation d'un câble à fibre optique sous-marin entre les îles Canaries et le Maroc devrait débuter fin 2025. Le projet est dirigé par la société espagnole Islalink, en collaboration avec Canalink, filiale du Conseil insulaire de Tenerife et de l'Institut de technologie des énergies renouvelables. L'objectif est de transformer l'archipel des Canaries en un centre stratégique de communications dans l'océan Atlantique.

Selon l'itinéraire prévu, tel que rapporté par OK Diario, le câble partira du port d'Arinaga sur l'île de Grande Canarie. Il passera par Gran Tarajal à Fuerteventura, pour atteindre la côte marocaine à des points encore à déterminer, les emplacements les plus probables étant Tarfaya ou Boujdour.

Le coût estimé du projet est de 49 millions d'euros, dont 20 millions proviennent d'un prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI). La première phase a reçu un financement de 7,5 millions d'euros pour les études de faisabilité et la conception.

Il devrait falloir 42 mois pour compléter le projet et le rendre opérationnel d'ici 2028, dans le cadre du programme (CEF-Digital) de l'Union européenne visant à améliorer la connectivité numérique, à renforcer la cybersécurité et à accroître la capacité d'échange de données entre les continents.

Le câble contribuera à améliorer l'échange de données entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, la qualité et la vitesse d'Internet. Il soutiendra aussi la mise en place de centres de données et d'infrastructures technologiques, en plus de fournir des routes de communication alternatives qui augmentent la résilience du réseau en cas de perturbations.