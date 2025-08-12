Une route maritime Cadix - Agadir pour dynamiser le commerce entre le Maroc et l'Europe

Le Maroc et l'Espagne sont sur le point de finaliser un accord pour relancer une liaison commerciale maritime entre Agadir et Cadix. En avril dernier, un sommet tenu dans la ville espagnole a marqué le point de départ pour cette mesure. Les deux parties s'y engagent avant la fin de cette année, pour renforcer les échanges commerciaux et les relations économiques de part et d'autre.

Les négociations se déroulent intensivement entre les responsables des ports de Cadix et d'Agadir et les représentants du secteur commercial marocain, pour rétablir la ligne maritime qui a cessé de fonctionner il y a 11 ans suite à la faillite de la société Comanav, qui reliait la ville espagnole à Casablanca.

Le port de Cadix se prépare à l'ouverture d'un nouveau terminal à conteneurs avant 2026, ainsi que le développement d'un réseau de trains de fret reliant le port à d'autres régions. Ces infrastrucures renforcent sa position en tant que pôle logistique majeur dans le sud de l'Europe.

Pour le Maroc, le port de Cadix représente une porte d'entrée stratégique vers les marchés du Nord, en complément du port de Tanger Med, notamment avec la pression croissante sur le port d'Algésiras.

Les estimations suggèrent que la société Atlas Marine pourrait gérer cette nouvelle liaison maritime, avec la possibilité de l'intégrer dans les routes commerciales internationales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni, lui conférant une dimension économique plus large tant au niveau régional qu'international.