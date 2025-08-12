Maroc : 4 à 6 ans de prison pour séquestration et de tentative de viol de deux jeunes filles

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Rabat a récemment conclu l'affaire de séquestration et de tentative de viol de deux jeunes filles dans la ville de Khémisset, en prononçant des peines de prison à l'encontre des accusés. Selon le journal Al Akhbar le principal accusé, âgé de 24 ans, a écopé de six ans de prison. Son complice, âgé de 25 ans, a été condamné à quatre ans.

Lors des audiences, les accusés ont été confrontés aux témoignages choquants des victimes, qui ont raconté les détails des faits. L'une des filles a décrit comment elle et son amie ont été détenues et soumises à une tentative de viol, ce qui l'a poussée à sauter du deuxième étage pour s'échapper, entraînant des fractures nécessitant des soins médicaux immédiats.

Les faits remontent à l'année dernière, lorsqu'une fille est tombée d'un appartement à Khémisset. Les enquêtes ont ensuite révélé qu'elle avait été séquestrée avec son amie. Le principal accusé s'est avéré avoir précédemment conclu un accord avec la mère de l'une des victimes pour l'épouser alors qu'elle était mineure, mais l'accord n'a jamais été honoré. Deux ans plus tard, il l'a détenue avec son amie dans son appartement et a tenté de les violer.