La Marine royale intercepte une embarcation de migrants en direction de Ceuta

La Marine royale marocaine a déjoué une tentative de migration sur les côtes de Oued El Marsa, empêchant un bateau chargé de migrants d'atteindre Ceuta.

L'embarcation pneumatique comptait 14 passager à bord, tous de nationalité marocaine. Ils ont été transférés au port de Tanger pour être remis à la Gendarmerie royale, qui a commencé à recueillir leurs déclarations, y compris celle du meneur du bateau.

Cet incident survient dans un contexte d'augmentation des tentatives de migrants d'entrer à Ceuta, souvent durant des périodes de brouillard.