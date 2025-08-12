Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

La Marine royale intercepte une embarcation de migrants en direction de Ceuta

Publié
DR
Temps de lecture: 1'

La Marine royale marocaine a déjoué une tentative de migration sur les côtes de Oued El Marsa, empêchant un bateau chargé de migrants d'atteindre Ceuta.

L'embarcation pneumatique comptait 14 passager à bord, tous de nationalité marocaine. Ils ont été transférés au port de Tanger pour être remis à la Gendarmerie royale, qui a commencé à recueillir leurs déclarations, y compris celle du meneur du bateau.

Cet incident survient dans un contexte d'augmentation des tentatives de migrants d'entrer à Ceuta, souvent durant des périodes de brouillard.

Soyez le premier à donner votre avis...
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter